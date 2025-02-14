Letsel op de arm

Zes jaar later kan Jules nog altijd niet goed spreken, hij heeft ook oogproblemen en kan moeilijk stappen. Wie is de schuldige van dit alles? De toenmalige babysit van Jules, een van een vrouw van 32 uit Poperinge staat terecht. “Telkens als de beklaagde voor Jules zorgde gebeurde er wel iets raars. De buurvrouw hoorde de week voor de feiten enorm gestommel en paniek. Ze denkt dat er dan al iets gebeurd is. De vrijdag nadien kwam Jules terug met een letsel op de arm.”

Leugendetector

De zaak belandt in de koelkast maar wordt twee jaar geleden weer opgerakeld. De ouders van Jules, zijn onthaalmoeder én de babysit in de beklaagdenback doen alle vier een test aan de leugendetector. Marie-Hélène Debaere, advocaat kinderoppas: “ Uiteindelijk heeft mijn cliënt een polygraaftest afgelegd die niet goed was, en is men in haar richting beginnen kijken. Wij zeggen dat er verschillende mensen de week voordien voor baby Jules hebben gezorgd. Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënte schuldig is in dit dossier."

Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs. Begin december velt de rechter een vonnis.