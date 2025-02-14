Voor de correctionele rechtbank van Veurne is gepleit in de zaak van Jules. Een jongen die als vijf maanden oude baby het slachtoffer werd van het baby shaken syndroom. Jules is nu zes jaar oud, maar draagt nog altijd de gevolgen. In de rechtbank staat de toenmalige babysit, een vrouw van 32 uit Poperinge terecht. Ze vraagt de vrijspraak.
Begin februari 2020 belandt Jules, een baby van vijf maanden oud, in het ziekenhuis van Veurne, met bloedingen in de hersenen en ogen. Na een spoedoperatie volgt er later nog één in UZ Gent. Kristiaan Vandenbussche, advocaat ouders van Jules: “Er zijn artsen en deskundigen die met wetenschappelijke zekerheid hebben bevestigd dat het hier gaat om een shaken baby syndroom... Het dooreenschudden van een baby waardoor de hersenen blijvende schade oplopen.”
Letsel op de arm
Zes jaar later kan Jules nog altijd niet goed spreken, hij heeft ook oogproblemen en kan moeilijk stappen. Wie is de schuldige van dit alles? De toenmalige babysit van Jules, een van een vrouw van 32 uit Poperinge staat terecht. “Telkens als de beklaagde voor Jules zorgde gebeurde er wel iets raars. De buurvrouw hoorde de week voor de feiten enorm gestommel en paniek. Ze denkt dat er dan al iets gebeurd is. De vrijdag nadien kwam Jules terug met een letsel op de arm.”
Leugendetector
De zaak belandt in de koelkast maar wordt twee jaar geleden weer opgerakeld. De ouders van Jules, zijn onthaalmoeder én de babysit in de beklaagdenback doen alle vier een test aan de leugendetector. Marie-Hélène Debaere, advocaat kinderoppas: “ Uiteindelijk heeft mijn cliënt een polygraaftest afgelegd die niet goed was, en is men in haar richting beginnen kijken. Wij zeggen dat er verschillende mensen de week voordien voor baby Jules hebben gezorgd. Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënte schuldig is in dit dossier."
Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs. Begin december velt de rechter een vonnis.