Wie nam de gitaar van Ray­mond van het Groe­ne­woud mee in Brugge?

Raymond van het Groenewoud

Archiefbeeld © Belga

Raymond van het Groenewoud is zijn gitaar kwijtgeraakt. Op 11 december vergat de zanger z'n gitaar in te laden in de wagen, maar wanneer Raymond z'n vergetelheid ontdekt, is de gitaar al verdwenen. Via Facebook doet hij nu een oproep aan de persoon die de gitaar heeft meegenomen om het instrument te bezorgen.

Raymond van het Groenewoud deed op donderdag 11 december een onaangename verrassing. “Ik wilde mijn gitaar inpakken om mee te nemen met de auto, maar door de grote hoeveelheid bagage en de donkerte ben ik de koffer vergeten in de wagen te zetten”, vertelt hij.

"Door de grote hoeveelheid bagage en de donkerte ben ik de koffer vergeten in de wagen te zetten.”

Raymond van het Groenewoud

Pas een dag later ontdekte Van het Groenewoud dat de koffer met zijn gitaar verdwenen was. Hij nam telefonisch contact op met zijn buren in de hoop dat iemand de koffer had gezien, maar zonder resultaat. In een video op Facebook doet hij een oproep aan de persoon die de gitaar heeft meegenomen:

“Ik hoop dat degene die de gitaar heeft meegenomen, bereid is om hem terug te geven. Uit dankbaarheid zal ik zeker niet nalaten een geste in de vorm van een cadeau links of rechts te doen. Een attentie als het ware. Ik hoop op een gunstige reactie.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Raymond van het Groenewoud

