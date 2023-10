'Wie bracht restauranthouder om?': familie doet ultieme oproep

Het was zijn broer die het lichaam van Karel Mahieu begin vorige maand vond in zijn horecazaak ’t Lusthof in Sint-Idesbald. De veertiger lag naakt in een zetel en er was overal bloed. Vooral een zware schedelwonde roept veel vragen op bij de nabestaanden.







Hij had niet gedronken en er zijn ook geen sporen van drugs in z'n lichaam teruggevonden. Eerder deden ook al de speurders een oproep naar tips, het onderzoek loopt nog.