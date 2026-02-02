De site was afgesloten met een politielint, een combi stond geparkeerd langs de straat. In het gebouw van Stone Factory, een bedrijf dat onder meer marmer verwerkt, is maandag het lichaam van een man gevonden. In een loods van het bedrijf dat langs de Meensesteenweg ligt, tussen Kortrijk en de dorpskern van Bissegem. De doodsoorzaak van de man is onduidelijk.

In de loop van de dag is een onderzoeksrechter ter plaatse gekomen samen met een wetsdokter. Veel informatie geeft het parket niet. Rond 19 uur is de politie er vertrokken.