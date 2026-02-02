8°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Par­ket en poli­tie onder­zoe­ken over­lij­den bij natuur­steen­be­drijf Sto­ne Fac­to­ry in Bissegem

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In natuursteenbedrijf Stone Factory, langs de Meensesteenweg in Bissegem, zijn politie en parket maandag een heel stuk van de dag aanwezig geweest. Ze waren er voor een onderzoek nadat een man er overleden is. 

Verdacht overlijden Bissegem

De site was afgesloten met een politielint, een combi stond geparkeerd langs de straat. In het gebouw van Stone Factory, een bedrijf dat onder meer marmer verwerkt, is maandag het lichaam van een man gevonden. In een loods van het bedrijf dat langs de Meensesteenweg ligt, tussen Kortrijk en de dorpskern van Bissegem. De doodsoorzaak van de man is onduidelijk.

In de loop van de dag is een onderzoeksrechter ter plaatse gekomen samen met een wetsdokter. Veel informatie geeft het parket niet. Rond 19 uur is de politie er vertrokken.

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Onduidelijk overlijden

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie zwaailicht

Twee verdachten opgepakt in De Panne na mensensmokkel, 20 vluchtelingen gered op zee
Winkel in Ieper sluit na vondst van tientallen illegale wegwerpvapes

Winkel in Ieper sluit na vondst van tientallen illegale wegwerpvapes
Jan Puype vertelt in zijn boek over jarenlang misbruik door priester: "Blijf je melden en dien klacht in"

Jan Puype vertelt in zijn boek over jarenlang misbruik door priester: "Blijf je melden en dien klacht in"
Gasexplosie oostende

Aannemer en werfleider schuldig aan gasexplosie in Oostende, maar krijgen voorlopig geen straf
Brandbom Izegem

Jongeren kennen hun straf na brandbom onder brug in Emelgem
Belgaimage 32752745

Komt er een drijvende gevangenis in de haven van Zeebrugge?
Aanmelden