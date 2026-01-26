Levenloos lichaam aangetroffen in siervijver bij vakantiecentrum Blankenberge
In Blankenberge is deze voormiddag het lichaam van een vrouw aangetroffen in een ondiepe vijver bij vakantiecentrum Floreal. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden.
De hulpdiensten werden deze voormiddag opgeroepen voor een incident aan vakantiecentrum Floreal langs de Koning Albert-I-laan in Blankenberge. “Het levenloze lichaam van een vrouw werd aangetroffen in een siervijvertje bij de ingang van het vakantiecentrum”, bevestigt commissaris Jan Maertens van de politiezone Blankenberge – Zuienkerke.
Over de identiteit van de vrouw is nog niets bekend. Ook over de precieze omstandigheden waarin ze in het water terechtkwam, bestaat nog geen duidelijkheid.
Wetsdokter en labo ter plaatse
Het parket van West-Vlaanderen heeft intussen wel een onderzoek geopend. Een wetsdokter werd aangesteld en ook het gerechtelijk labo komt ter plaatse om verder onderzoek te voeren.
Om het onderzoek vlot te laten verlopen, is een perimeter rond de vijver ingesteld. Daardoor is de hoofdingang van het vakantiecentrum tijdelijk niet toegankelijk.