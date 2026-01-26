De hulpdiensten werden deze voormiddag opgeroepen voor een incident aan vakantiecentrum Floreal langs de Koning Albert-I-laan in Blankenberge. “Het levenloze lichaam van een vrouw werd aangetroffen in een siervijvertje bij de ingang van het vakantiecentrum”, bevestigt commissaris Jan Maertens van de politiezone Blankenberge – Zuienkerke.

Over de identiteit van de vrouw is nog niets bekend. Ook over de precieze omstandigheden waarin ze in het water terechtkwam, bestaat nog geen duidelijkheid.