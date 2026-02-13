Luc Abbeloos, Westtoer: “Enkel reservaties voor 1 maart komen in aanmerking. En wanneer de betaling gebeurt voor eind juni, dan wordt er nog steeds 6% gerekend. Dus het oude tarief blijft geldig voor alle reservaties voor 1 maart die betaald zijn voor 1 juni.”

Tip

Maar daarna gaat het btw-tarief dus onherroepelijk omhoog. En de toeristische sector is daar, samen met Westtoer, niet gelukkig mee. Het gaat aan de kust jaarlijks over ruim 15 miljoen overnachtingen. Westtoer vreest dat het hogere btw-tarief een krimp van bijna 5 procent in het aantal boekingen kan veroorzaken. Dat zou betekenen dat er 600.000 overnachtingen wegvallen omdat alles duurder wordt. Al is er nu nog heel even dus een tip om toch aan 6 procent te boeken.