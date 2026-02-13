6°C
West­toer raadt toe­ris­ten aan om nog snel te boe­ken: Nog 12 dagen aan 6BTW

2021-01-26 00:00:00 - Campings en vakantieparken trekken naar Raad van State

'Nu nog in de komende 12 dagen snel boeken.' Dat is volgens Westtoer het beste voor wie dit jaar nog wil ontkomen aan het duurdere btw-tarief op toeristische overnachtingen. Slapen op de camping, een appartement aan zee of op hotel gaan, door de recente federale btw-hervormingen betaal je er straks 12 procent in plaats van 6 procent voor.

Luc Abbeloos, Westtoer: “Enkel reservaties voor 1 maart komen in aanmerking. En wanneer de betaling gebeurt voor eind juni, dan wordt er nog steeds 6% gerekend. Dus het oude tarief blijft geldig voor alle reservaties voor 1 maart die betaald zijn voor 1 juni.”

Tip

Maar daarna gaat het btw-tarief dus onherroepelijk omhoog. En de toeristische sector is daar, samen met Westtoer, niet gelukkig mee. Het gaat aan de kust jaarlijks over ruim 15 miljoen overnachtingen. Westtoer vreest dat het hogere btw-tarief een krimp van bijna 5 procent in het aantal boekingen kan veroorzaken. Dat zou betekenen dat er 600.000 overnachtingen wegvallen omdat alles duurder wordt. Al is er nu nog heel even dus een tip om toch aan 6 procent te boeken.

