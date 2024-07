Opvallend is de stijging in het aantal dagtoeristen. Volgens mobiele telefoniedata ligt dat aantal 8 procent hoger dan vorig jaar. "De mooie zomerdagen in de tweede helft van juli zorgde voor extra dagtoeristen. De topper was het eerste zomerse weekend met de nationale feestdag van 20 en 21 juli met 300.000 dagtoeristen verspreid over de twee dagen."

Uit cijfers van online boekingen van 150 kusthotels blijkt dat er momenteel al 44.000 geboekte kamernachten zijn voor de maand augustus. Dat is 10 procent minder in vergelijking met het aantal boekingen vorig jaar in augustus. "De toeristische sector hoopt dat het stabiel zomerweer zorgt voor extra lastminuteboekingen in augustus."