West-Vlamingen minst kort ziek, maar provincie telt meeste langdurig afwezigen
Illustratiebeeld
Werknemers in West-Vlaanderen zijn gemiddeld het minst kortdurend ziek, samen met Vlaams-Brabant. Tegelijk telt de provincie het hoogste aandeel werknemers die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van hr-dienstverlener SD Worx over het ziekteverzuim in 2025.
Volgens SD Worx is een West-Vlaamse werknemer die kortstondig ziek is, gemiddeld 16 dagen afwezig. Dat is het laagste cijfer van het land, samen met Vlaams-Brabant. Op jaarbasis is een West-Vlaming gemiddeld 2,6 keer ziek, een cijfer dat stabiel blijft tegenover 2024.
Bij middellang ziekteverzuim, tussen één maand en één jaar, ziet SD Worx een dalende trend in de provincie. Ongeveer 13 procent van de werknemers is zo lang afwezig, net onder het nationale gemiddelde. Het aandeel werknemers zonder ziekteverzuim zakt licht tot zo’n 31 procent, vergelijkbaar met het Belgische gemiddelde.
Hoogste aandeel langdurig zieken
Opvallend is dat West-Vlaanderen het hoogste aandeel werknemers telt die langer dan een jaar afwezig zijn: 3,91 procent. Dat ligt boven het nationale gemiddelde van 3,14 procent.
Toch blijft het totale verlies aan werkdagen door ziekte in West-Vlaanderen het laagst van het land. Minder dan één op tien werkdagen gaat verloren door ziekte, goed voor 8,85 procent.
Extra kosten voor werkgevers
Sinds 1 februari moeten werkgevers met minstens 50 werknemers ook tussenkomen in de kosten van de tweede en derde maand ziekte-uitkering. Dat kan volgens SD Worx een grote impact hebben.
“Organisaties die hun ziekteverzuim in die context analyseren, kunnen gerichter maatregelen nemen, zowel op vlak van re-integratie als preventie”, zegt Katleen Jacobs van SD Worx.
De cijfers van dit onderzoek zijn gebaseerd op geanonimiseerde loondata van meer dan een miljoen werknemers bij 37.000 Belgische bedrijven in de privésector.