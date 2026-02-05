Volgens SD Worx is een West-Vlaamse werknemer die kortstondig ziek is, gemiddeld 16 dagen afwezig. Dat is het laagste cijfer van het land, samen met Vlaams-Brabant. Op jaarbasis is een West-Vlaming gemiddeld 2,6 keer ziek, een cijfer dat stabiel blijft tegenover 2024.

Bij middellang ziekteverzuim, tussen één maand en één jaar, ziet SD Worx een dalende trend in de provincie. Ongeveer 13 procent van de werknemers is zo lang afwezig, net onder het nationale gemiddelde. Het aandeel werknemers zonder ziekteverzuim zakt licht tot zo’n 31 procent, vergelijkbaar met het Belgische gemiddelde.