Wie de jury ook is opgevallen, is meubeldesigner Dirk Wynants. Al zo’n 30 jaar lang maakt de Kempenaar in Proven meubelen voor buitengebruik en dat is nu bekroond met de Lifetime Achievement Award. Vooral de torenhoge ambities van de jonge, pas gestarte Dirk, 30 jaar terug, oogsten lof bij de jury. "De manier waarop ik in ieder geval gestart ben, 30 jaar geleden, vanuit het niets, een meubeltje maken in de garage, met onmiddellijk de

ambitie om daar zeer internationaal mee aan de slag te gaan. Wat ook gelukt is, ik had het ook niet verwacht. Maar, het is redelijk gelukt, denk ik. En dat kan als voorbeeld gebruikt worden voor een starter."