Een perceel landbouwgrond kostte in de eerste helft van 2024 gemiddeld 68.934 euro per hectare. Al verhult dat bedrag wel grote verschillen tussen de provincies. Zo kostte een hectare in West-Vlaanderen 83.233 euro (+9 procent), in Vlaams-Brabant werd landbouwgrond dan weer iets goedkoper: van 55.972 euro in 2023 naar 54.355 euro (-2,89 procent) in de eerste helft van 2024.