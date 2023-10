West-Vlaamse gemeenten besparen fors op openbare verlichting

Het streefdoel is om tegen 2030 in heel Vlaanderen volledig over te schakelen naar energiezuinige led-verlichting. Gemeenten zoals Spiere-Helkijn, Wevelgem en Anzegem lopen voorop, waar begin dit jaar al meer dan 90% van de verlichting is omgezet. Daarentegen is het percentage verlichting dat is overgeschakeld in Wervik, Kortemark en Izegem nog onder de 15%.