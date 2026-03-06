Onze provincie diende 7 projecten in, maar vijf daarvan zijn afgewezen, in Staden, Kortrijk, Brugge en Poperinge.

Het project Vuurtoren in Wevelgem krijgt wel bijna 280.000 euro. Vuurtoren is een driejarig kunstenproject tussen Cinematiq en Bolwerk. Over Schoonheid in Tielt krijgt 38.000 euro.

In november zijn nog eens zeven aanvragen ingediend voor een tweede ronde.