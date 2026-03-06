11°C
West-Vlaam­se cul­tuur­pro­jec­ten krij­gen meer dan 300.000 euro steun

Twee West-Vlaamse cultuurprojecten krijgen in de eerste ronde van de subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten 314.000 euro steun van Vlaanderen. Dat is bijna een vijfde van het totale budget van 1,8 miljoen euro voor cultuurprojecten over de gemeentegrenzen heen. Vlaams parlementslid Brecht Warnez kreeg de cijfers van cultuurminister Caroline Gennez.

Onze provincie diende 7 projecten in, maar vijf daarvan zijn afgewezen, in Staden, Kortrijk, Brugge en Poperinge. 

Het project Vuurtoren in Wevelgem krijgt wel bijna 280.000 euro. Vuurtoren is een driejarig kunstenproject tussen Cinematiq en Bolwerk. Over Schoonheid in Tielt krijgt 38.000 euro. 

In november zijn nog eens zeven aanvragen ingediend voor een tweede ronde.

