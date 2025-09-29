17°C
West-Vlaam­se bedrij­ven lok­ken tien­dui­zen­den bezoe­kers tij­dens Open Bedrijvendag

Open bedrijvendag

Zo’n 415.000 mensen hebben zondag een blik achter de schermen kunnen werpen bij meer dan 200 Vlaamse en Brusselse ondernemingen tijdens de 35e editie van de Voka Open Bedrijvendag. In West-Vlaanderen zetten 51 bedrijven de deuren open, met opvallend veel belangstelling voor de marinebasis in Zeebrugge.

De marine ontving er niet alleen bezoekers voor de Open Bedrijvendag, maar ook voor het technologie- en carrièrefestival Technofest. Samen lokten beide evenementen bijna 7.000 bezoekers naar Zeebrugge, waarmee de basis uitgroeide tot een van de populairste locaties van het weekend.

Voor Defensie was het bovendien een belangrijk rekruteringsmoment. Tijdens Technofest konden bezoekers deelnemen aan workshops rond artificiële intelligentie, cybersecurity, programmeren en zelfs een onderwaterdrone besturen in het zwembad van de marine.

Marine zeebrugge
Nieuws

West-Vlaamse technologie helpt Belgische marine bij bescherming van zee-infrastructuur

"Enthousiaste reacties"

Ook Roularta Media Group in Roeselare was een publiekstrekker met 4.000 bezoekers. “De goesting om te ruiken, proeven, zien en voelen waar onze ondernemers en organisaties mee bezig zijn, was opnieuw duidelijk aanwezig”, zegt Inge Claerhout, directeur van Voka Open Bedrijvendag. 

“Ondanks het wisselvallige weer zat de sfeer goed en kregen we overal enthousiaste reacties. Het is opnieuw duidelijk gebleken dat mensen deze kans om binnen te kijken bij hun favoriete bedrijven niet wilden missen."

OBD koffie
Nieuws

Koffiegeur lokt honderden bezoekers naar Grootmoeders Koffie op Open Bedrijvendag
Open Bedrijvendag

