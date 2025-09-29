De marine ontving er niet alleen bezoekers voor de Open Bedrijvendag, maar ook voor het technologie- en carrièrefestival Technofest. Samen lokten beide evenementen bijna 7.000 bezoekers naar Zeebrugge, waarmee de basis uitgroeide tot een van de populairste locaties van het weekend.

Voor Defensie was het bovendien een belangrijk rekruteringsmoment. Tijdens Technofest konden bezoekers deelnemen aan workshops rond artificiële intelligentie, cybersecurity, programmeren en zelfs een onderwaterdrone besturen in het zwembad van de marine.