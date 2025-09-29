Koffiegeur lokt honderden bezoekers naar Grootmoeders Koffie op Open Bedrijvendag
Wie zijn Open Bedrijvendag met een geurige kop koffie wilde beginnen, kon dat vandaag bij Grootmoeders Koffie in Gullegem. Het familiebedrijf bestaat 90 jaar en vond dat de perfecte gelegenheid om voor het eerst mee te doen aan het initiatief van werkgeversorganisatie Voka.
De familie Hanssens, intussen aan haar vierde generatie, straalde van trots met een tas koffie in de hand. “We zitten sinds enkele jaren in nieuwe gebouwen. Vroeger hadden we de ruimte niet om zo’n evenement te organiseren”, vertelt Patrick Hanssens. “Bezoekers krijgen hier niet alleen onze koffie te zien, maar ook de geschiedenis van vier generaties. Grootvader Nestor begon ermee, dan mijn vader Luc, ikzelf en nu mijn twee zonen.”
Goedgevulde dag
Dat veel bezoekers spontaan langskwamen, stoorde niemand. Het was de hele dag een gezellige drukte in het koffiebedrijf. Voor sommigen was het bezoek aan Grootmoeders Koffie maar het begin van een goedgevulde dag: “We doen een hele tour”, zegt Eddy De Keukelaere uit Torhout. “Van hier trekken we nog naar Decospan in Menen, de Marine in Zeebrugge en Catcamatic in Torhout.”