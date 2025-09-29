Dat veel bezoekers spontaan langskwamen, stoorde niemand. Het was de hele dag een gezellige drukte in het koffiebedrijf. Voor sommigen was het bezoek aan Grootmoeders Koffie maar het begin van een goedgevulde dag: “We doen een hele tour”, zegt Eddy De Keukelaere uit Torhout. “Van hier trekken we nog naar Decospan in Menen, de Marine in Zeebrugge en Catcamatic in Torhout.”