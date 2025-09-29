16°C
Aanmelden
Nieuws
Wevelgem

Kof­fie­geur lokt hon­der­den bezoe­kers naar Groot­moe­ders Kof­fie op Open Bedrijvendag

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Wie zijn Open Bedrijvendag met een geurige kop koffie wilde beginnen, kon dat vandaag bij Grootmoeders Koffie in Gullegem. Het familiebedrijf bestaat 90 jaar en vond dat de perfecte gelegenheid om voor het eerst mee te doen aan het initiatief van werkgeversorganisatie Voka.

De familie Hanssens, intussen aan haar vierde generatie, straalde van trots met een tas koffie in de hand. “We zitten sinds enkele jaren in nieuwe gebouwen. Vroeger hadden we de ruimte niet om zo’n evenement te organiseren”, vertelt Patrick Hanssens. “Bezoekers krijgen hier niet alleen onze koffie te zien, maar ook de geschiedenis van vier generaties. Grootvader Nestor begon ermee, dan mijn vader Luc, ikzelf en nu mijn twee zonen.”

Goedgevulde dag

Dat veel bezoekers spontaan langskwamen, stoorde niemand. Het was de hele dag een gezellige drukte in het koffiebedrijf. Voor sommigen was het bezoek aan Grootmoeders Koffie maar het begin van een goedgevulde dag: “We doen een hele tour”, zegt Eddy De Keukelaere uit Torhout. “Van hier trekken we nog naar Decospan in Menen, de Marine in Zeebrugge en Catcamatic in Torhout.”

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Gianni Seeuws

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden