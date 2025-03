Een pingpongballetje in een van de bekers van de tegenstanders te gooien, het lijkt een fluitje van een cent. Het doel is om zoveel mogelijk bekers weg te spelen én bijgevolg de tegenstander al die bekers te laten opdrinken: "Ik kan zelf niet zo goed mikken, maar volgens mij mag je niet zoveel focussen op de beker en moet je gewoon doen. Dat is volgens mij het gemakkelijkst om te smijten", klinkt het bij een van de deelnemers.

Geen cafésport

Een West-Vlaams kampioenschap, Belgisch kampioenschap én zelfs WK, dan kun je niet meer spreken van een cafésport: "Onze ambitie is om via het BK naar het WK te gaan, let's go!", is Sebastien Maes enthousiast.

Het BK later dit jaar vindt plaats in Lichtervelde, een thuismatch voor de West-Vlaamse kampioenen dus. De winnaars in Lichtervelde van vorig jaar tekenden alvast present in Hooglede: "Wij oefenen eigenlijk niet zoveel, eerlijk gezegd. Als we de kans krijgen spelen we wel eens een potje, maar niet om te zeggen dat we wekelijke achter die tafels staan. We hebben daar ook de mogelijkheid niet toe", zegt Yakari Pycavet.

West-Vlaams kampioen worden Yakari en zijn partner Nelis in ieder geval niet. Die eer is dit jaar weggelegd voor Wout Decoster en Wout Debruyne.