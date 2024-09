Het Belgisch kampioenschap gaat traditiegetrouw door tijdens het festival Beats 'n Bots en dit jaar streden maar liefst 128 teams om de titel als beste beerponger van België.

Niet meer in Antwerpen

Sinds de stad Antwerpen twee jaar geleden weigerde om nog mee te werken aan het BK Beerpong, is Lichtervelde vaste gastheer voor het evenement. En het gaat om meer dan alleen het BK: "Het is veel meer dan het BK alleen, er is een heel festival rond gemaakt met foodtrucks, dj’s en live-artiesten. Er komen vandaag (zaterdag, red.) ook twee Tomorrowland-dj’s. Het is hier heel klein begonnen maar je ziet wel, nu verwachten we zeker 1250 man", aldus organisator Arthur Schellens.