In de Chantrellstraat leggen ze een nieuwe riolering en bestrating aan. De rijvakken worden groter, zodat er een vlotte doorstroming is van het verkeer. De bestaande uitrit van de Interparking wordt een inrit en de nieuwe inrit komt verderop in de Chantrellstraat.

Voetgangers en fietsers volgen tijdens de werken de omleiding via de Hendrik Brugmansstraat. Er is in de Chantrellstraat eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Ingaand verkeer rijdt via de Hendrik Brugmansstraat en uitgaand verkeer rijdt via de Chantrellstraat.

