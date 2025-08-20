Op maandag 15 september start fase 2 van de werkzaamheden aan de R30-stationsomgeving in Brugge. Deze keer wordt er gewerkt ter hoogte van de Chantrellstraat.
In de Chantrellstraat leggen ze een nieuwe riolering en bestrating aan. De rijvakken worden groter, zodat er een vlotte doorstroming is van het verkeer. De bestaande uitrit van de Interparking wordt een inrit en de nieuwe inrit komt verderop in de Chantrellstraat.
Voetgangers en fietsers volgen tijdens de werken de omleiding via de Hendrik Brugmansstraat. Er is in de Chantrellstraat eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Ingaand verkeer rijdt via de Hendrik Brugmansstraat en uitgaand verkeer rijdt via de Chantrellstraat.
De redactie