Wellicht warmste café van West-Vlaanderen: hier schud je iedereen de hand als je binnenkomt
In Roeselare vraagt cafébaas Frank Wauters van Breda Viva La Vie zijn klanten om elkaar bij het binnenkomen een hand te geven. Niet verplicht, wel bedoeld om de drempel te verlagen en mensen meer met elkaar in contact te brengen. Het initiatief krijgt opvallend veel positieve reacties.
“Er is welgeteld één iemand die geweigerd heeft, omdat hij smetvrees heeft”
Wie het café Breda Viva La Vie in Roeselare binnenstapt, wordt door de uitbater vriendelijk aangemoedigd om iedereen een hand te geven. Cafébaas Frank Wauters haalde het idee uit het Noord-Franse Boeschepe. “Een jaar of acht geleden stapte ik daar een café binnen en tot mijn verbazing kwam iedereen mij een hand geven,” vertelt hij. “Dat is me altijd bijgebleven.”
Sinds gisteravond is de gewoonte ook in Roeselare van kracht. “Er is welgeteld één iemand die geweigerd heeft, omdat hij smetvrees heeft,” zegt Wauters. “Maar verder reageert iedereen positief.” Op de affiche bij de ingang staan bewust zwarte en witte handen afgebeeld. “Het is de bedoeling dat iedereen hier welkom is, los van ras, kleur of overtuiging. Het gaat erom mensen samen te brengen en tot een constructief gesprek te komen.”
"Brengt mensen samen"
Ook klanten zijn enthousiast. “Een initiatief dat mensen samenbrengt, kan alleen maar bejubeld worden,” zegt een bezoeker. “Zolang het niet verplicht is, vind ik het heel goed.” Een andere klant benadrukt het menselijke aspect. “In de ogen kijken is belangrijk. Ik vind het superleuk. Na corona zijn veel mensen afstandelijker geworden, dus dit doet deugd.”
Een andere bezoeker sluit zich daarbij aan. “Het is een warm café en ik vind dit heel fijn. Mocht dit op andere plaatsen ook kunnen, zou dat top zijn.”
Frank Wauters hoopt dat de gewoonte navolging krijgt. Hij deelde de affiche online, in de hoop dat ook andere cafés in Roeselare en daarbuiten het idee oppikken.