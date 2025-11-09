Wie het café Breda Viva La Vie in Roeselare binnenstapt, wordt door de uitbater vriendelijk aangemoedigd om iedereen een hand te geven. Cafébaas Frank Wauters haalde het idee uit het Noord-Franse Boeschepe. “Een jaar of acht geleden stapte ik daar een café binnen en tot mijn verbazing kwam iedereen mij een hand geven,” vertelt hij. “Dat is me altijd bijgebleven.”

Sinds gisteravond is de gewoonte ook in Roeselare van kracht. “Er is welgeteld één iemand die geweigerd heeft, omdat hij smetvrees heeft,” zegt Wauters. “Maar verder reageert iedereen positief.” Op de affiche bij de ingang staan bewust zwarte en witte handen afgebeeld. “Het is de bedoeling dat iedereen hier welkom is, los van ras, kleur of overtuiging. Het gaat erom mensen samen te brengen en tot een constructief gesprek te komen.”