"Via de app ObsIdentity kan je een foto nemen van een dier of een plant. Het Agentschap Natuur en Bos krijgt die data binnen en zo kunnen we via de app zeggen om welke soort het gaat", vertelt Reinhardt Strubbe van het Agentschap Natuur en Bos.

In heel het land zijn er al 240.000 waarnemingen ingevoerd. Het doel is een half miljoen. Ook in Domein D’heye in Bredene, duinen van meer dan duizend jaar oud, zijn al zeldzame en opvallende planten en dieren opgemerkt zoals orchideeën, de grote ratelaar (een zeldzame plant), salamanders, larven van libellen en een steenuil.