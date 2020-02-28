15°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

We doen er alles aan om het vis­je zo gezond moge­lijk op ons bord te krij­gen”: Eneco Clean Beach Cup scha­kelt ver­snel­ling hoger

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Surfers Paradise in Knokke-Heist is de vernieuwde aanpak van de Eneco Clean Beach Cup voorgesteld. Na zestien edities wil de organisatie nog meer impact creëren in de strijd tegen zwerfvuil op de stranden.

Vorig jaar haalden duizenden vrijwilligers nog 3,7 ton afval van het strand tijdens één opruimdag. Maar volgens initiatiefnemer Sven Fransen is dat niet voldoende. “De dag erna kan je opnieuw beginnen en ligt er weer afval,” klinkt het.

Daarom kiest de organisatie nu voor een bredere aanpak, met opruimacties verspreid van april tot en met augustus, vooral tijdens de drukke zomermaanden.

Samenwerking met Mooimakers

Voor die uitbreiding wordt samengewerkt met Mooimakers. Via een app kunnen deelnemers hun opruimacties registreren, inclusief afgelegde afstand en ingezameld afval. Die gegevens moeten helpen om de impact van de acties beter in kaart te brengen én deelnemers te motiveren.

Ook vissers doen mee

Ook de NorthSeaChefs sluiten zich aan bij het initiatief. Zij wijzen op de grote hoeveelheid afval die in zee terechtkomt en zo het visbestand bedreigt. Volgens de sector komt er jaarlijks nog eens zo’n 20.000 ton afval bij.

Vissers helpen actief mee door afval uit zee op te vissen. "Vorig jaar hadden wij 53 ton zwerfafval in de zee opgevist. We zijn wel groene jongens. We doen er alles aan om het visje zo gezond mogelijk op ons bord te krijgen,” klinkt het.

Resultaten in september

De resultaten van de vernieuwde aanpak worden op 13 september voorgesteld in Surfclub Windekind in Oostduinkerke. Dan zal duidelijk worden of de nieuwe strategie ook effectief leidt tot schonere stranden.

Bernard Vanneuville

Bernard Vanneuville
Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden