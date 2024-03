3,7 ton afval geraapt langs onze kust

Het is ondertussen een traditie bij de start van de lente. Surf- en beachclubs en ook gezinnen en jongerenorganisaties steken samen de handen uit de mouwen om het strand op te ruimen. Zwerfvuil en plastic afval van over het hele land komt via de waterlopen in zee terecht en spoelt aan op de Belgische stranden. Gemiddeld vinden de vrijwilligers per 100 meter vloedlijn 137 stukken afval, vooral plastic.