De line-up van Festival Dranouter krijgt steeds meer vorm. De organisatie voegt met Warhaus alweer een nieuwe naam toe. Het soloproject van Maarten Devoldere, bekend van de band Balthazar, is op zondag 2 augustus te zien op het festival.

Festivalgangers kunnen op 1, 2 en 3 augustus verder ook genieten van optredens van internationale en nationale artiesten zoals Tom Walker, de Schotse folkpunkers Peat & Diesel, de Canadese cowboyband The Dead South of de soulvolle Faada Freddy. Trad & folk krijgt een plek op de line-up dankzij indiefolkhelden Bear's Den, Dressed Like Boys en Alterne. Verder kregen ook Merol, Augustijn en Guido Belcanto een plekje op de affiche van het festival.