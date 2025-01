De feesteditie vorig jaar was met 55.000 festivalgangers helemaal uitverkocht en ook dit jaar hoopt de organisatie heel wat volk te lokken. De eerste namen zijn woensdag bekendgemaakt. Zo staat onder andere de Belgische groep The Haunted Youth op de affiche. "De band schoot in korte tijd naar de top van de Belgische indie. De songs, vaak over de 'struggle of life', zijn verpakt in heerlijk dromerige gitaren en synths", aldus de festivalorganisatie.