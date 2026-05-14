De nieuwe brochure valt binnenkort bij alle Waregemse horecazaken in de bus. Zo wil de stad elke ondernemer op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verplichtingen. Het bundelt bestaande regelgeving en praktische tips rond cruciale thema’s. Denk maar aan: brandveiligheid, geluidsnormen, rookverbod, hygiëne, enzovoort.

Bovendien openen binnenkort negen nieuwe horecazaken de deuren in de stad of zijn ze recent opgestart. Het gaat om: café-bistro De Chapeau (Markt, Waregem), Enigma Bar (Noorderlaan, Waregem), Grieks restaurant Hellas (Henri Lebbestraat, Waregem), wokrestaurant Miss Wok (Zuiderpromenade, Waregem), snackbar Mom's Kitchen (Stationsstraat, Waregem), Mediterraans restaurant Wezon (Stationsstraat, Waregem), Aziatisch restaurant & cocktailbar Yume (Stormestraat, Waregem), snackbar HapSnap (Gentseweg, Sint-Eloois-Vijve) en Thais restaurant Nok Nok (Kortrijkseweg, Beveren-Leie).

Veilig gevoel

Naast de brochure organiseert de stad binnenkort, in samenwerking met Brandweer Fluvia, een specifieke infosessie over veiligheid en brandpreventie. Tijdens deze sessie krijgen uitbaters praktische toelichting over de regelgeving en preventieve maatregelen.

Tijdens de infosessie komt ook het initiatief ‘Vraag naar Angela’ aan bod. Angela is een discreet codewoord dat bezoekers gebruiken als ze zich onveilig voelen, lastiggevallen worden of hulp nodig hebben in een uitgaanscontext. Het is de bedoeling dat alle horecamedewerkers die campagne kennen en de persoon dan snel en onopvallend in veiligheid kunnen brengen en hulp kunnen bieden.

