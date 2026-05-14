18°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Ware­gem ver­wel­komt 9 nieu­we hore­ca­za­ken en ﻿lan­ceert hore­ca­bro­chu­re: Voor leven­di­ge hore­ca­za­ken en een fij­ne buurt﻿”

386d11bc dd2d 4f7e b53b a68b408a8451

Stad Waregem mag negen nieuwe horecazaken verwelkomen en lanceert een nieuwe horecabrochure boordevol praktische richtlijnen. Het doel? Een perfecte balans tussen levendige horecazaken en een fijne buurt creëren

De nieuwe brochure valt binnenkort bij alle Waregemse horecazaken in de bus. Zo wil de stad elke ondernemer op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verplichtingen. Het bundelt bestaande regelgeving en praktische tips rond cruciale thema’s. Denk maar aan: brandveiligheid, geluidsnormen, rookverbod, hygiëne, enzovoort. 

Bovendien openen binnenkort negen nieuwe horecazaken de deuren in de stad of zijn ze recent opgestart. Het gaat om: café-bistro De Chapeau (Markt, Waregem), Enigma Bar (Noorderlaan, Waregem), Grieks restaurant Hellas (Henri Lebbestraat, Waregem), wokrestaurant Miss Wok (Zuiderpromenade, Waregem), snackbar Mom's Kitchen (Stationsstraat, Waregem), Mediterraans restaurant Wezon (Stationsstraat, Waregem), Aziatisch restaurant & cocktailbar Yume (Stormestraat, Waregem), snackbar HapSnap (Gentseweg, Sint-Eloois-Vijve) en Thais restaurant Nok Nok (Kortrijkseweg, Beveren-Leie). 

Veilig gevoel

Naast de brochure organiseert de stad binnenkort, in samenwerking met Brandweer Fluvia, een specifieke infosessie over veiligheid en brandpreventie. Tijdens deze sessie krijgen uitbaters praktische toelichting over de regelgeving en preventieve maatregelen. 

Tijdens de infosessie komt ook het initiatief ‘Vraag naar Angela’ aan bod. Angela is een discreet codewoord dat bezoekers gebruiken als ze zich onveilig voelen, lastiggevallen worden of hulp nodig hebben in een uitgaanscontext. Het is de bedoeling dat alle horecamedewerkers die campagne kennen en de persoon dan snel en onopvallend in veiligheid kunnen brengen en hulp kunnen bieden. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Onbemande drone ondersteunt kustwacht twee maanden lang bij reddingsacties van transmigranten en controles op de Noordzee

Onbemande drone ondersteunt kustwacht twee maanden lang bij controles op Noordzee
Stad Brugge ondersteunt uitbaters en organisatoren met de campagne ‘Brugge tegen ongewenst gedrag’

Stad Brugge ondersteunt uitbaters en organisatoren met de campagne ‘Brugge tegen ongewenst gedrag’
Margriet Hermans
Update

Margriet Hermans stopt noodgedwongen met zomershow in Middelkerke na kankerdiagnose
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Flanders Flooring Days 1

Kunstinstallatie toont recyclageproces bij Quick-Step tijdens Flanders Flooring Days
Droogteoverleg 1

Oppompverbod in Blankaartbekken en Rivierbeekbekken door aanhoudende droogte
Aanmelden