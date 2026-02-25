16°C
Ware­gem krijgt label van Gelet­ter­de Gemeen­te en daar zijn ze trots op

260227 label Geletterde Gemeente

Stad Waregem mocht afgelopen vrijdag het label van Geletterde Gemeente ontvangen. Het label is een erkenning voor lokale besturen die actief werk maken van geletterdheid, heldere communicatie, digitale inclusie en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners. Onderzoek toont aan dat bijna 1 op 6 volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd is.

Afgelopen vrijdag mocht stad Waregem het label Geletterde Gemeente ontvangen. Schepen van Sociale Zaken Cindy Vanhoutte kreeg dat officieel uit handen van Tine Baert, directeur van Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Ligo is een centrum voor basiseducatie dat zich richt op het ondersteunen van laaggeletterden in Vlaanderen. Onderzoek toont aan dat bijna 1 op 6 volwassenen in Vlaanderen laaggeletterd is.

Het label is een erkenning voor lokale besturen die actief werk maken van geletterdheid, heldere communicatie, digitale inclusie en toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners. Ook het provinciebestuur ondersteunt dit initiatief. Intussen behalen al 29 van de 62 West-Vlaamse steden en gemeenten het label. Waregem is alleszins trots om als lokaal bestuur het verschil te maken via onder meer duidelijke taal, opleidingen, gerichte doorverwijzing en de samenwerking met Ligo.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

