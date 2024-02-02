Waregem hervormt woonzorgcentrum De Meers: 25 bedden geschrapt, minder interimkrachten
De stad Waregem hervormt de werking van woonzorgcentrum De Meers. Opvallend: er verdwijnen 25 bedden en ze gaan minder werken met interimkrachten. Over de herstructurering is maanden overlegd. Tegen 31 maart moet de nieuwe structuur rond zijn.
De herorganisatie concentreert zich op één vleugel van de tweede verdieping. Daar worden de kamers 250 tot en met 275 afgebouwd. De tweede verdieping telt vandaag 89 bewoners, terwijl andere afdelingen rond de 60 bewoners tellen.
“We hebben momenteel onvoldoende vast personeel voor een 25-tal bedden," zegt schepen van Sociale Zaken Cindy Vanhoutte. "Die zorg vangen we nu nog op met interimkrachten, die we in de toekomst dus minder vaak gaan inzetten."
Concreet zal De Meers straks bestaan uit vijf afdelingen die elk ongeveer even groot zijn. Voor sommige bewoners betekent dat een interne verhuis.
Extra zorgondersteuners
Tegelijk komen er tien bijkomende zorgondersteuners en tien zij-instromers . Die zullen vanaf november een opleiding tot zorgkundige volgen in samenwerking met CVO Miras. En Waregem zoekt ook een nieuwe directeur: “We willen een directeur die verbonden is aan een andere zorgaanbieder, zodat we extra expertise en een ruimere blik binnenhalen.”
Volgens het stadsbestuur blijft het woonzorgcentrum verbonden aan het OCMW: "We behouden onze personeelsinzet op 25 procent boven de norm. Zo kunnen we kwalitatieve zorg blijven garanderen.”