Aanmelden
Nieuws
Waregem

Ware­gem her­vormt woon­zorg­cen­trum De Meers: 25 bed­den geschrapt, min­der interimkrachten

De meers waregem

De stad Waregem hervormt de werking van woonzorgcentrum De Meers. Opvallend: er verdwijnen 25 bedden en ze gaan minder werken met interimkrachten. Over de herstructurering is maanden overlegd. Tegen 31 maart moet de nieuwe structuur rond zijn.

De herorganisatie concentreert zich op één vleugel van de tweede verdieping. Daar worden de kamers 250 tot en met 275 afgebouwd. De tweede verdieping telt vandaag 89 bewoners, terwijl andere afdelingen rond de 60 bewoners tellen. 

“We hebben momenteel onvoldoende vast personeel voor een 25-tal bedden," zegt schepen van Sociale Zaken Cindy Vanhoutte. "Die zorg vangen we nu nog op met interimkrachten, die we in de toekomst dus minder vaak gaan inzetten." 

Concreet zal De Meers straks bestaan uit vijf afdelingen die elk ongeveer even groot zijn. Voor sommige bewoners betekent dat een interne verhuis.

De meers waregem

Extra zorgondersteuners

Tegelijk komen er tien bijkomende zorgondersteuners en tien zij-instromers . Die zullen vanaf november een opleiding tot zorgkundige volgen in samenwerking met CVO Miras. En Waregem zoekt ook een nieuwe directeur: “We willen een directeur die verbonden is aan een andere zorgaanbieder, zodat we extra expertise en een ruimere blik binnenhalen.”

Volgens het stadsbestuur blijft het woonzorgcentrum verbonden aan het OCMW: "We behouden onze personeelsinzet op 25 procent boven de norm. Zo kunnen we kwalitatieve zorg blijven garanderen.”

De meers waregem
Nieuws

"Parttimecollega's werken evenveel als fulltimers": personeelsleden van woonzorgcentrum De Meers in Waregem uiten ongenoegen over nieuwe uurroosters
De redactie

Meest gelezen

Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand
Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Mogelijk asbest vrijgekomen bij loodsbrand Ledegem, 16 gezinnen overnachten elders

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ziekte

West-Vlamingen minst kort ziek, maar provincie telt meeste langdurig afwezigen
groepsaankoop gas en elektriciteit

Al 71.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene stroom en gas
Bar73 brugge

Brugse recherche betrapt drugsdealer in pand in Langestraat
Vestiging in de Acaciastraat

Basisschool Sprankel in Roeselare krijgt grote nieuwbouw
Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge

Vissersbootje zinkt deels in jachthaven van Blankenberge
311 BB RECHTS vismijnzeebrugge

Verkavelingsaanvraag voor herontwikkeling oude vismijn in Zeebrugge ingediend
Aanmelden