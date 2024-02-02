Tegelijk komen er tien bijkomende zorgondersteuners en tien zij-instromers . Die zullen vanaf november een opleiding tot zorgkundige volgen in samenwerking met CVO Miras. En Waregem zoekt ook een nieuwe directeur: “We willen een directeur die verbonden is aan een andere zorgaanbieder, zodat we extra expertise en een ruimere blik binnenhalen.”

Volgens het stadsbestuur blijft het woonzorgcentrum verbonden aan het OCMW: "We behouden onze personeelsinzet op 25 procent boven de norm. Zo kunnen we kwalitatieve zorg blijven garanderen.”