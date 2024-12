Ward Vergote keert op 1 januari kort terug als burgemeester van Moorslede. Dat is opvallend, want Vergote is tot 31 december geschorst, en bovendien wordt op 6 januari de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met Sherley Beernaert als burgemeester. Toch vindt Vergote het zijn plicht om nog zes dagen het burgemeesterschap van Nessim ben Driss over te nemen. Het wordt wel zijn laatste politieke daad, want daarna mag hij zich 12 jaar niet verkiesbaar stellen.