VTI Brug­ge leidt jon­ge­ren (17+) op tot buschauffeur

Buschauffeur is vandaag een knelpuntberoep. In twee middelbare scholen in Vlaanderen bieden ze daarom een zevende specialisatiejaar buschauffeur aan, specifiek gericht op deze job. Eén daarvan is VTI Brugge, waar dit jaar drie leerlingen leren rijden met een autocar. 

In Vlaanderen kun je dit specialisatiejaar momenteel maar op twee plaatsen volgen: in Diest en in Brugge. En het aanbod gaat véél breder dan wat een klassieke rijschool biedt. Peter Sarazijn, leerkracht VTI: “Die opleiding is heel gevarieerd. Uiteraard leren ze de wegcode en krijgen ze alle praktische lessen om met de bus te leren rijden. Maar daarnaast besteden we ook aandacht aan sociale vaardigheden. Ze krijgen ook taalvakken, eigenlijk alles wat het 'chauffeur-zijn' inhoudt.

Tegen Pasen hebben de leerlingen zowel de theorie als de praktijk achter de rug. Daarna volgt een stage, en dan: het echte werk.

Jeroen Vercruysse

Jeroen Vercruysse

