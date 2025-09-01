In Vlaanderen kun je dit specialisatiejaar momenteel maar op twee plaatsen volgen: in Diest en in Brugge. En het aanbod gaat véél breder dan wat een klassieke rijschool biedt. Peter Sarazijn, leerkracht VTI: “Die opleiding is heel gevarieerd. Uiteraard leren ze de wegcode en krijgen ze alle praktische lessen om met de bus te leren rijden. Maar daarnaast besteden we ook aandacht aan sociale vaardigheden. Ze krijgen ook taalvakken, eigenlijk alles wat het 'chauffeur-zijn' inhoudt.

Tegen Pasen hebben de leerlingen zowel de theorie als de praktijk achter de rug. Daarna volgt een stage, en dan: het echte werk.