Volgens haar advocaat had de vrouw een sigaret niet goed gedoofd. Maar daar ging de Kortrijkse rechtbank niet in mee. "De beklaagde huurde voor 200 euro een woning van haar stiefgrootmoeder, maar het huis werd verkocht en ze moest daar weg", zei de procureur eerder. "Mevrouw had in de weken daarvoor tegen zes afzonderlijke personen gezegd dat ze de boel in brand zou steken als ze er niet kon blijven."

Na de brand vluchtte de vrouw ook weg. "Maar mijn cliënte blijft erbij: ze heeft de brand niet aangestoken. Dat ze een tijd onvindbaar was, is te wijten aan haar toestand toen. Ze had een halve fles vodka gedronken en was onder invloed van heroïne", zei haar advocaat.

De vrouw moet nu toch twee jaar effectief naar de gevangenis voor opzettelijke brandstichting.