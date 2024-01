De feiten dateren van 28 september vorig jaar. Rond 18 uur 's avonds merkte een vrouw een rookgeur op in haar rijwoning in de Herdersstraat. Toen ze naar de voorkant liep om te kijken vanwaar de rook kwam, bleek dat de woning van haar buurvrouw in lichterlaaie stond. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat drie huizen volledig verwoest werden. Enkele aangrenzende panden liepen zware schade op.

"De beklaagde huurde voor 200 euro een woning van haar stiefgrootmoeder, maar het huis werd verkocht en ze moest daar weg", aldus de procureur maandag in de Kortrijkse rechtbank. "Mevrouw had in de weken daarvoor tegen zes afzonderlijke personen gezegd dat ze de boel in brand zou steken als ze er niet kon blijven. Nu verklaart ze dat het vuur accidenteel is ontstaan door een sigaret, maar dat is compleet ongeloofwaardig. U mag van geluk spreken dat er geen doden vielen."