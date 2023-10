Vrouw die verdacht wordt van brandstichting, blijft in de cel

De bewoner van een van de huizen in Kortrijk die vorige week donderdag vernield raakten bij een brand, werd vrijdag opgepakt op verdenking van brandstichting. Het gaat om een vrouw van 37 jaar die in een van de vernielde huizen woonde.

De zware brand vond plaats in de Herderstraat in Kortrijk. Drie woningen werden vernield en twee brandweermannen raakten gewond. Het was een tijdlang niet duidelijk of de bewoner zich nog in het pand bevond, maar ze werd uiteindelijk gevonden en meegenomen voor verhoor. De vrouw is geen onbekende voor politie en parket.