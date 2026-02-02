11°C
In de gemeente Zonnebeke gebeurde dinsdagnamiddag een ongeval op het kruispunt van de Briekestraat en de Tresoriersstraat. Daarbij belandde een 61-jarige vrouw met haar auto in de gracht. Ze moest uit de wagen bevrijd worden. 

Dinsdag rond 16 uur werd de brandweer van zone Westhoek opgeroepen om een persoon te bevrijden uit een voertuig bij Zonnebeke. Het ging om een zware aanrijding tussen twee wagens op de Briekestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Tresoriersstraat vlakbij de op- en afritten van de snelweg A19. Een auto van het merk Hyundai reed op de Briekestraat, een gewestweg tussen Zonnebeke en Ieper, maar werd aangereden door een pick-up terreinwagen van het merk Nissan Navara die uit de zijweg kwam aangereden.

De 19-jarige bestuurder van de Nissan zou geen voorrang verleend hebben. Door de klap kwam de Hyundai met een 61-jarige vrouw aan boord in de gracht terecht. De bestuurster werd via het dak uit de wagen bevrijd. Ze was zwaargewond en liep onder meer een ernstige open beenbreuk op. De 19-jarige bestuurder van de Nissan was lichtgewond. Ze werden allebei naar het ziekenhuis overgebracht. 

Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Tijdens de interventie van de hulp- en takeldiensten werd de Briekestraat volledig afgesloten. 

