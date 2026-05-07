Vrijwilligers redden vogels uit Oude Leiearm in Menen na vervuiling door nabijgelegen kippenbedrijf
In Menen zijn de opruimwerken in de Oude Leiearm nog steeds bezig. Het water is daar erg vervuild door vet van een nabijgelegen kippenbedrijf. Vooral vogels zijn daar het slachtoffer van. "Het vet blijft aan de vogels hangen, waardoor hun beschermlaag kapot gaat en ze zinken", klonk het.
De Oude Leiearm werd afgedamd en het meeste vet is ondertussen verwijderd, maar er ligt nog steeds smurrie op het water. Een labo nam monsters van die smurrie af om te onderzoeken. Van het incident zijn vooral vogels het slachtoffer. Ondertussen zijn al een aantal vogels door vrijwilligers uit het water gehaald en naar het vogelopvangcentrum in Oostende gebracht om daar schoongemaakt te worden.
"Er zijn nog slachtoffers waar wij niet bij kunnen, maar we zijn van plan om deze namiddag met een rubberboot op het water te gaan om te zien of we er nog meer kunnen vangen", klonk het bij vogelbeschermer Farenka Lycke. "Zo zijn wij al het hele weekend bezig met op het water te gaan, slachtoffers te vangen, uit het water te halen en mee te geven naar Oostende. Vet dat aan de vogels blijft hangen, maakt de beschermlaag kapot en dan zinken ze. Meerkoeten verstoppen zich in de struiken of in het riet, daar gaan ze dood."