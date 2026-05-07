"Er zijn nog slachtoffers waar wij niet bij kunnen, maar we zijn van plan om deze namiddag met een rubberboot op het water te gaan om te zien of we er nog meer kunnen vangen", klonk het bij vogelbeschermer Farenka Lycke. "Zo zijn wij al het hele weekend bezig met op het water te gaan, slachtoffers te vangen, uit het water te halen en mee te geven naar Oostende. Vet dat aan de vogels blijft hangen, maakt de beschermlaag kapot en dan zinken ze. Meerkoeten verstoppen zich in de struiken of in het riet, daar gaan ze dood."