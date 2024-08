De drie vrienden van het slachtoffer werden ondertussen verhoord op verdenking van schuldig verzuim. "Mijn cliënt staat recht in zijn schoenen. Hij heeft 's ochtends toen hij wakker werd pas beseft dat zijn vriend weg was en is onmiddellijk naar de hulpdiensten op het strand gegaan", reageert meester Maxime Van Winkel. Van een ruzie was volgens de verdachte geen sprake. De hoofdwonde van het slachtoffer zou verklaard kunnen worden door een val of sprong van een golfbreker.

Het Brugse parket communiceert voorlopig niet over de arrestatie van het drietal. Wellicht zal de autopsie meer klaarheid moeten scheppen. Op basis van de eerste vaststellingen blijft het momenteel immers onduidelijk in welke omstandigheden de Bulgaar precies om het leven is gekomen.