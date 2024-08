Een wandelaar ontdekte dinsdag rond 7 uur een lichaam op het strand van Blankenberge. De lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke verwittigde de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen, dat een wetsdokter ter plaatse heeft gestuurd. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het overlijden loopt dus volop.

In eerste instantie was de identiteit van het slachtoffer onduidelijk. Ondertussen kon het lichaam geïdentificeerd worden. Het gaat volgens het parket om een 37-jarige man van Bulgaarse nationaliteit. Op basis van de eerste vaststellingen blijft het momenteel echter onduidelijk in welke omstandigheden hij om het leven is gekomen.