In Oostende zijn rond 11 uur drie jongeren in de problemen geraakt in de Noordzee. Twee jongeren werden snel gevonden, de derde jongen kon pas na een uur uit zee gehaald worden. Volgens de politie van Oostende werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar waarnemend burgemeester Kurt Claeys bevestigt dat de jongen ondertussen overleden zou zijn.