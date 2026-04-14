200-tal trans­mi­gran­ten onder­schept in opblaasboten

Transmigranten 1

Illustratiebeeld

Een 200-tal transmigranten zijn vanochtend onderschept. Tussen kwart voor zeven en acht uur vanochtend voeren vier bootjes in Belgische wateren. Aanvankelijk sprak West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé over vier bootjes. Dat heeft hij bijgesteld naar vijf bootjes. In totaal brengen de kustreddingsdiensten om en bij de 200 transmigranten terug naar het vasteland. 

"Onze reddingsdiensten gingen ter plaatse om de boten naar Franse wateren te begeleiden. Drie ervan zijn al in Franse wateren", zegt Kathy Cypers, woordvoerder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Van daaruit begeleiden de kustdiensten ze verder naar Engeland.

Ik houd mijn hart vast voor de komende weken en maanden

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé

Het voorval zette het vooralarm van het provinciaal rampenplan in werking. Het rampenplan is dus nog niet actief, maar alles staat op scherp voor mocht die nood nog ontstaan. "Het is de eerste keer dat we zo'n groot aantal tegelijk zien. Ook in Frankrijk hebben smokkelaars vannacht dezelfde tactiek toegepast: zo veel mogelijk boten tegelijkertijd laten vertrekken, waardoor het erg moeilijk is om ze tegen te houden", voegt gouverneur Decaluwé toe. "We vrezen al langer voor een stijging van aantal bootjes, ik houd mijn hart vast voor de komende weken en maanden. Volgende week zitten alle veiligheidsdiensten samen om extra maatregelen te nemen", aldus de gouverneur.

In eerste drie maanden van 2026 vier keer meer transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen in vergelijking met 2025

“Het gaat om 202 transmigranten die opgepakt werden. De Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen startte ook 33 dossiers voor mensensmokkel op, waarvan 29 dossiers smallboats”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé stipt aan dat er bijkomende inspanningen geleverd worden in ons land om de situatie onder controle te houden. “Ook met de Franse overheid en politie worden acties afgestemd, zoals geplande en gerichte grenscontroles, alsook grote acties. Er is operationele samenwerking”, besluit Himpe.

Onderschepte transmigranten in West-Vlaanderen

2025                                  2026

Januari: 13           |          Januari: 20

Februari: 19          |          Februari: 44

Maart: 19              |          Maart: 138

Totaal: 51             |          Totaal: 202

Kurt Himpe

Victor Peeters
Belga
