Het voorval zette het vooralarm van het provinciaal rampenplan in werking. Het rampenplan is dus nog niet actief, maar alles staat op scherp voor mocht die nood nog ontstaan. "Het is de eerste keer dat we zo'n groot aantal tegelijk zien. Ook in Frankrijk hebben smokkelaars vannacht dezelfde tactiek toegepast: zo veel mogelijk boten tegelijkertijd laten vertrekken, waardoor het erg moeilijk is om ze tegen te houden", voegt gouverneur Decaluwé toe. "We vrezen al langer voor een stijging van aantal bootjes, ik houd mijn hart vast voor de komende weken en maanden. Volgende week zitten alle veiligheidsdiensten samen om extra maatregelen te nemen", aldus de gouverneur.