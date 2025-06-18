Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zaterdagnamiddag moest Brandweer Westhoek na alle interventies vanwege de stormschade ook in actie komen voor een bijzondere reddingsoperatie.
Bij het waterproductiecentrum van De Watergroep, aan natuurgebied De Blankaart, was een hert in een beek terechtgekomen.
Wandelaars ontdekten het dier en waarschuwden de hulpdiensten. Het hert kon veilig uit het water worden gehaald en werd daarna weer vrijgelaten in de natuur.
Jenna Lebrun