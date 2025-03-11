De feiten speelden zich in juli 2024 af tijdens een scoutskamp in het Limburgse Beringen. De Zeescouts van Nieuwpoort hadden voor de leiders en de kookouders zelf een douche in elkaar geknutseld. Net op die plaats ontdekten ze na enkele dagen een verborgen camera. In eerste instantie was het onduidelijk wie de camera in de douche had geplaatst. In januari 2025 raakte echter bekend dat een van de kookouders bekentenissen had afgelegd. De verdachte zou stiekem beelden hebben gemaakt van een man en een vrouw.

