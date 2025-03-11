Voyeurisme tijdens scoutskamp, zaak wordt vandaag gepleit
Een 45-jarige man uit Nieuwpoort moet zich vandaag voor de correctionele rechtbank van Veurne verantwoorden voor voyeurisme. S.D. bekende onder andere dat hij tijdens een scoutskamp een verborgen camera in de douche had geplaatst. De zaak wordt vandaag gepleit.
De feiten speelden zich in juli 2024 af tijdens een scoutskamp in het Limburgse Beringen. De Zeescouts van Nieuwpoort hadden voor de leiders en de kookouders zelf een douche in elkaar geknutseld. Net op die plaats ontdekten ze na enkele dagen een verborgen camera. In eerste instantie was het onduidelijk wie de camera in de douche had geplaatst. In januari 2025 raakte echter bekend dat een van de kookouders bekentenissen had afgelegd. De verdachte zou stiekem beelden hebben gemaakt van een man en een vrouw.
Nog meer feiten
Dankzij verder onderzoek konden tien meerderjarige slachtoffers geïdentificeerd worden. De veertiger zou immers niet alleen in 2024, maar ook in de zomer van 2023 verborgen camera's geplaatst hebben tijdens een scoutskamp. Het onderzoek van zijn laptop bracht vervolgens nog meer feiten aan het licht. Opnieuw zou er gefilmd zijn met een verborgen camera. Naar aanleiding daarvan vorderde het parket een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter.
Ambtenaar in stadhuis Nieuwpoort
In totaal werden negentien slachtoffers geïdentificeerd in zijn persoonlijke omgeving en in zijn werkomgeving. De verdachte was op het moment van de feiten als ambtenaar aan de slag op het stadhuis van Nieuwpoort. De 45-jarige man uit Nieuwpoort werd in februari door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van voyeurisme. Op 8 april oordeelde de raadkamer echter dat hij de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. De pleidooien worden vandaag gehouden.