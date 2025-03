Een man van 45 uit Nieuwpoort zit momenteel in de cel op verdenking van voyeurisme. Dat laat het parket weten. In de zomer van 2023 en 2024 zou hij met verborgen camera's beelden hebben gemaakt tijdens een scoutskamp waar hij als kookouder aanwezig was. Hij plaatste camera's in de douches van het kamp. Het gaat om een hooggeplaatste ambtenaar van de stad Nieuwpoort. Dat bevestigt een schepen aan onze redactie.