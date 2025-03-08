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Izegem

Voor­waar­de­lij­ke cel­straf voor ver­oor­za­ken dode­lijk ongeval

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Een man van 25 in Menen is voor de politierechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een  voorwaardelijke celstraf van 6 maanden omdat hij een ongeval heeft veroorzaakt. Daarbij kwam een jonge vrouw om het leven die bij hem in de auto zat. Hij had te veel gedronken en reed te snel toen hij op de E403 in Izegem de afrit miste. 

Het ongeval gebeurde in maart vorig jaar. De man had ook geen geldig rijbewijs toen hij met een bevriend koppel op weg was. Een vrouw van 21 zat achteraan. Het voertuig kwam op z'n dak terecht, zij lag eronder. De bestuurder had bijna 2,4 promille in het bloed. Hij krijgt ook een rijverbod van anderhalf jaar en daarna voor twee jaar een alcoholslot. Hij en zijn advocaat overwegen om in beroep te gaan. Ze betwisten de verantwoordelijkheid voor het overlijden omdat de vrouw geen gordel droeg.

Ongeval Izegem-Rumbeke
Nieuws

Vrouw overlijdt na zwaar ongeval aan afrit Izegem-Rumbeke op E403
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Ongeval

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