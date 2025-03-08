Het ongeval gebeurde in maart vorig jaar. De man had ook geen geldig rijbewijs toen hij met een bevriend koppel op weg was. Een vrouw van 21 zat achteraan. Het voertuig kwam op z'n dak terecht, zij lag eronder. De bestuurder had bijna 2,4 promille in het bloed. Hij krijgt ook een rijverbod van anderhalf jaar en daarna voor twee jaar een alcoholslot. Hij en zijn advocaat overwegen om in beroep te gaan. Ze betwisten de verantwoordelijkheid voor het overlijden omdat de vrouw geen gordel droeg.