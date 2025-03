Iets na vier uur verloor de bestuurder van een Opel Meriva de controle over het stuur op de afrit. De auto kwam uit de richting van Kortrijk. Het voertuig dook links op de afrit naast het begin van de vangrail, sloeg over de kop en kwam verderop in de gracht tot stilstand, ondersteboven. Twee inzittenden klauterden zelf uit het wrak. Daarna belden ze de hulpdiensten.

Alle hulp kwam te laat voor een derde inzittende. Vermoedelijk werd de vrouw uit de auto geslingerd en kwam ze onder het voertuig terecht in de gracht. De hulpdiensten konden pas bij het stoffelijk overschot nadat de wagen uit de gracht was gehaald.