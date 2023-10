Vooruit wil in West-Vlaanderen "dam opwerpen tegen extreem-rechts"

In Brugge is de keuze voor huidig schepen Pablo Annys als lijsttrekker wél opvallend.

Pablo Annys, lijsttekker Vlaams Parlement voor Vooruit: "Het was inderdaad ook een hele verrassing voor mezelf toen Connor en Melissa mij dat vroegen. Maar ik heb enthousiast ja gezegd. Ik zie dagdagelijks de gevolgen van het Vlaams beleid bij onze mensen, ook bij ons in Brugge. Langere wachtlijsten voor kinderopvang, betaalbare huisvesting en ook op het vlak van ouderenzorg."



Rousseau zelf legt de keuze voor nieuw Brugs parlementslid Annys en niet de ervaren Annick Lambrecht zo uit.

"Door dat we groeien, kunnen we ook 2 mensen vanuit Brugge meenemen naar het parlement. We hebben Pablo voor het Vlaams parlement, maar ook Annick Lambrecht, die in het Vlaams parlement zit, gaan we meenemen in ons verhaal. We nemen haar mee op de derde plaats naar de Kamer."

Lambrecht verkast van Het Vaams Parlement naar de kamer en moet daar strijden vanop de 3de plaats.