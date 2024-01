2024 is het jaar van de verkiezingen. Op zondag 13 oktober vinden de provincieraads- en de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor die laatste verkiezingen trekken Vooruit, N-VA en Idee samen naar de kiezer in Diksmuide. Koen Coupillie van N-VA Diksmuide zal de nieuwe lijst trekken. Marc Deprez, momenteel eerste schepen voor de stad, is de lijstduwer.



Op de lijst zullen niet alleen mensen van deze drie partijen staan. Er is ook plaats voor onafhankelijken. De drie partijen blijven wel apart bestaan en doen deze legislatuur apart uit. Vooruit en N-VA blijven bij de oppositie. Idee Diksmuide, de liberale partij, blijft zetelen in de meerderheid.