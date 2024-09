De partij kiest dus bewust voor een beperkte groep namen op de lijst terwijl ze meer plekken hadden kunnen uitdelen. De kandidaten komen uit verschillende delen van de gemeente: Houthulst zelf, Klerken, Merkem en Jonkershove. De 23-jarige Thibault Lannoo is op de zesde plaats de jongste van de tienkoppige ploeg. Vooruit wou een lijst die meerdere leeftijdsgroepen vertegenwoordigt. "Samen strijden wij voor een nog beter sociaal beleid in Houthulst, voor inspraak, voor veiligheid, voor een propere gemeente die klaar is voor de toekomst", klinkt het in een persbericht.