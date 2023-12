De stad heeft al stappen in de goede richting gezet rond mobiliteit en de aanleg van groene gebieden. Dat werk willen de partijen samen verderzetten en versterken. Daarnaast willen ze andere thema's meer in de kijker zetten. Zo willen ze investeren in meer sociale woningen en de bouw van het zwembad die al langer op de planning staat. Daarnaast willen ze inwoners meer met elkaar verbinden, daarbij wordt ook gekeken naar de ouderen in de gemeente. Tot slot zal er ook gewerkt worden aan de veiligheid in de gemeente. Veel inwoners voelen zich er nu niet altijd en overal veilig, dat moet veranderen voor Vooruit-Groen.