" De invoering van het nieuwe DIFTAR-afvalbeleid in 2026 zorgt voor heel wat ongerustheid bij de inwoners van Zuid-West-Vlaanderen," zegt Vooruit. "Wat in eerste instantie een eerlijk systeem leek dat wie goed sorteert zou belonen, dreigt nu uit te draaien op een algemene kostenverhoging voor alle gezinnen – ook zij die hun afval zorgvuldig zullen sorteren."

In Harelbeke kwam de zaak al op de gemeenteraad. Daar bond Vooruit voor het eerst de kat de bel aan. Vanavond staat de bespreking van het nieuw afvalplan op de agenda van de gemeenteraad in Avelgem en Waregem, in Kuurne staat dit donderdag gepland.

Vorige vrijdag nam het stadsbestuur van Kortrijk alvast de beslissing om de milieubelasting zelf te dragen (lees meer in het artikel hiernaast)