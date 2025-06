Een tweede grote verandering is dat GF(t) en keukenafval voortaan apart zal worden ingezameld. GF(t) staat voor Groenten-, Fruit- en (beperkt) Tuinafval. De bak is voorzien voor alles van organisch materiaal. Simpel uitgelegd: bijna alles wat van tafel komt mag in de GF(t) en keukenafvalcontainer. We spreken dan bijvoorbeeld over etensresten zoals pasta, vlees, vis, groenten maar ook een verwelkt boeket mag in de GF(t) container. Voor groter tuinafval werden reeds andere oplossingen uitgewerkt zoals de mobiele recyclage parken, het recyclagepark en de mogelijkheid voor aan huis ophaling.

In de IMOG-regio zal men een GF(t)-emmer kunnen buiten zetten voor een vaste jaarprijs. Voor Kortrijkzanen geldt dit niet. Zij moeten enkel betalen per keer dat de emmer buiten wordt gezet. Dat betekent dat wie op reis gaat of een ophaling overslaat, ook niets betaalt.