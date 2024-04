Dit is symptoombestrijding, geeft de stad toe. De bron, de oorzaak moet aangepakt worden. Het vervuilende bedrijf werkt eraan, zegt de stad. Een naam wil ze niet geven. Het is blijkbaar een complex zeer technisch dossier. Patrick Roose, schepen van publieke ruimte Menen: “Daardoor kan ik geen timing voorop stellen. Ik hoop dat een oplossing snel mogelijk is. Als stad hebben wij nu weer een nieuwe dam laten installeren. Dat zijn weer investeringen die wij doen om het symptoom weg te nemen. Dat is niet onze hoofdopdracht als stad. We hopen dat we het zo snel mogelijk opgelost krijgen.”

Intussen houdt de geurhinder aan, en de buurtbewoners zien geregeld dode eenden en vissen. Ze begrijpen niet dat een vergund bedrijf er zoveel jaar over moet doen om dit opgelost te krijgen.