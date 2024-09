“Deze zomer was het laatste jaar van dit proefproject Summerdoc," zegt uittredend burgemeester Bram Degrieck. "Het is aan de volgende legislatuur om te beslissen of het wordt verdergezet. Ik ben ervan overtuigd dat het concept wérkt en dat er een duidelijke nood aan is.”

“Met het project ondersteunen we ook de lokale huisartsen," zegt schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren. "De werkdruk is bijzonder hoog – zeker met een stijgend patiëntenaantal in de toeristische zomermaanden. Ik hoop met elke editie dat er weer een huisarts bij zit die overtuigd is zich hier te vestigen.”